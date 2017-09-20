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وزير الداخلية العراقي في الأنبار لمتابعة تحرير ما تبقى من مناطقها

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مصراوي Masrawy

وزير الداخلية العراقي في الأنبار لمتابعة تحرير ما تبقى من مناطقها

10:03 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2017

وزير الداخلية العراقي في الأنبار لمتابعة تحرير ما تبقى من مناطقها

بغداد - (د ب أ):

وصل وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي اليوم الأربعاء إلى محافظة الأنبار غربي البلاد لمتابعة عمليات التحرير الجارية للمناطق التي لا تزال تحت سيطرة تنظيم داعش في المحافظة.

ووفقا لموقع "السومرية نيوز" فقد وصل الأعرجي في وقت مبكر من صباح اليوم إلى المحافظة والتقى بكبار القادة الأمنيين هناك.

يأتي هذا بينما أعلن آمر فوج حشد الغربية العقيد جمال شهاب المحلاوي أن القوات الأمنية والعشائر طوقت مدينة عنة بالأنبار من ثلاثة محاور استعدادا لاقتحامها.

ويتزامن ذلك مع ضربات جوية ينفذها التحالف الدولي على أهداف التنظيم داخل المدينة.

وكانت القوات الأمنية والعشائر أطلقت صباح أمس عمليات عسكرية واسعة لتحرير عنة واستطاعت تحرير ناحية الريحانة شرقي المدينة.

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مصراوي Masrawy

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