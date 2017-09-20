5 نصائح لتخزين طعام رضيعك بشكل صحيح

كتب - هشام عواض:

الاعتناء بالأطفال في مرحلة الرضاعة أمر بالغ الأهمية، لتأثرهم بكل شيء يجري حولهم، ومن الأمور التي يجب أن تنتبه لها الأم هي طريقة تخزين طعام الطفل، لأن هذا يؤثر على الطعام نفسه ومن ثم على صحة الطفل.

وذكرت الشيف أميرة شنب، خلال برنامجها "أميرة في المطبخ، كيفية حفظ وتخزين الطعام لطفلك بداية من عمر 6 إلى 8 شهور، وهي:

- يجب أن يوضع الطعام في برطمان أو علبة معقمة بالماء الساخن والخل.

- تجنب غرف الطعام للطفل بنفس الملعقة التي يأكل بها حتى لا يفقد صلاحيته سريعًا.

- يعبأ الطعام في علبة مكتوب عليها اسم الصنف وتاريخ تحضيره.

- يخزن طعام الطفل منفردًا في درج الفريزر ويحفظ لمدة 3 أسابيع أو شهر على الأكثر بشرط أن يكون الدرج محكم الغلق والثلاجة لا تفصل كثيرًا.

- يمكنك تخزين طعام طفلك في الثلاجة لمدة ثلاثة أيام فقط.