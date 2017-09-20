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شلل مروري بطريق "القاهرة-الإسكندرية" الزراعي بسبب انقلاب سيارة نقل

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مصراوي Masrawy

شلل مروري بطريق "القاهرة-الإسكندرية" الزراعي بسبب انقلاب سيارة نقل

09:50 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2017

ارشيفية

كتب - فتحي سليمان:

أصيب شخص في حادث مروري، اليوم الأربعاء، بطريق الاسكندرية الزراعي؛ القادم من القاهرة متوجهًا إلى الإسكندرية، وتسبب الحادث إصابة الطريق بشلل مروري وتوقف حركة سير السيارات.

الواقعة بدأت بورود بلاغ لغرفة عمليات المرور، مفاده وقوع حادث مروري بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بمنطقة الكيلو 53.

انتقل على الفور رجال المرور لمكان البلاغ للتعامل مع الحادث.

وأمر اللواء عصمت الأشقر، مساعد الوزير لقطاع المرور، بانتقال رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وإعادتها لطبيعتها، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير سيارة نقل بمقطورة بقيادة، ياسر صلاح، 35 سنة، اختلت عجلة القيادة بيده فانقلبت بوسط الطريق.

قام رجال المرور بعمل تحويلة مرورية أسفل كوبري بنها؛ وتمكنوا من إزالة آثار الحادث وإعادة حركة سير السيارات لطبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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