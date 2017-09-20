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شاحن كهربائي ينهي حياة عامل بالمنوفية

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شاحن كهربائي ينهي حياة عامل بالمنوفية شاحن كهربائي ينهي حياة عامل بالمنوفية

التحرير

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لقي عامل بمعرض سيراميك بمركز الشهداء محافظة المنوفية، مصرعه اليوم الأربعاء، صعقًا بالكهرباء حال قيامه بتوصيل الشاحن.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارًا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الشهداء من مستشفى الشهداء المركزي باستقبالها  "إ.ا.م.ع.ا" 22 سنة - عامل، ومقيم مركز تلا "جثة هامدة" إزاء تعرضه لصعق كهربائي.

بالانتقال والفحص وسؤال والده "أ.م.ع.ا" 50 سنة موظف ومقيم بذات العنوان، قرر أنه أثناء عمل نجله بمعرض سيراميك، وحال قيامه بتوصيل الشاحن حدث ماس كهربائي أدى إلى إصابته ووفاته ونفى الشبهة الجنائية.

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بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة صعق كهربائي، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 5191 إداري مركز الشهداء لسنة 2017. 

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التحرير

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