رئيس «إسكان البرلمان»: نداءات «السيسي» للشعبين الفلسطينى والإسرائيلى اتسمت بالمصارحة

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5 يونيو

ردود فعل على زيارة الرئيس للامم المتحدة

قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى نيويورك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى الدورة الـ 72 كانت قوية وموجزة واتسمت بالمصارحة الكاملة، حيث وجه خلالها عدد من النداءات الهامة للتحرك الدولى من أجل السلام وتحقيق الاستقرار للشعوب، مؤكداً أن أجمل ما فيها الشق الانسانى وخروج سيادته عن نص الكلمة لتوجيه عدد من النداءات المهمة للشعوب وعلى رأسها الشعبين الفلسطينى والإسرائيلى.

وأضاف والي، فى تصريح له اليوم الأربعاء، إن الرئيس وجه نداءه لشعب فلسطين بأن يتحد ولا يختلف ويستعد لقبول التعايش مع الإسرائيليين فى أمان وسلام وتحقيق الاستقرار والأمن للجميع، كما خاطب الرأى العام الإسرائيلى، قائلًا: «لا تتردد واطمئن، نحن معكم جميعاً من أجل إنجاح هذه الخطوة، وهذه فرصة قد لا تتكرر مرة أخرى».

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وتابع: «الرئيس السيسى مهتم بتحقيق السلام فى المنطقة وعلى الجميع يلتف حوله ويستجيب له من أجل الحفاظ على الأمن والاسقرار الشعبى، إلى جانب اهتمامه بالقضية الفلسطينية الإسرائيلية والذى يسعى جاهداً لحلها بكل أمانة، حيث أجرى عدة لقاءات محورية دوليًا وإقليميًا ومحليًا، حيث اجتمع مع نظيره الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو فى لقاءين منفصلين لدفع مباحثات السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى لتحقيق الاستقرار فى المنطقة».

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الرئيس حريص كل الحرص على أمن وسلامة المواطن الفلسطينى جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلى،لافتًا إلى أن مشاركة السيسي في اجتماع جمعية الأمم المتحدة تعبر عن اهتمام المنظمة الدولية بمصر، لاسيما وأن مصر تشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي،وحضوره كان له تأثير قوى وفعال لحسم عدد من القضايا الهامة بين الدول الشقيقة وكذلك سعيه للقضاء على الارهاب فى المنطقة بأكملها.