في عهد السيسي.. إنهاء 59 مصالحة ثأرية بين عائلات قنا
في عهد السيسي.. إنهاء 59 مصالحة ثأرية بين عائلات قنا
09:32 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2017
قنا - عبد الرحمن القرشي:
صرحت لجنة المصالحات الثأرية في محافظة قنا بأن عدد المصالحات الثأرية التي أنجزت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بلغت 59 مصالحة ناجحة بين عائلات وقبائل المحافظة، وأرجعت ذلك إلأى حرص القيادة السياسية على إصلاح ذات البين في صعيد مصر إنهاءً لسلسال الدم بين العائلات.
وأشار الدكتور أحمد عبداللطيف الكلحي، رئيس لجنة المصالحات في المحافظة، إلى عزم اللجنة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي تحت قيادة اللواء أشرف رياض على المضي قدمًا للانتهاء من كافة المشاكل الثأرية بين عائلات قنا.
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