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بالصور - "يوتو".. قرية صينية مماثلة لـ"المالديف"

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مصراوي Masrawy

بالصور - "يوتو".. قرية صينية مماثلة لـ"المالديف"

09:22 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2017

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6 أشياء غريبة تم العثور عليها على الشواطئ حول العالم

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6 أشياء غريبة تم العثور عليها على الشواطئ حول العالم

 كتب - مصراوي:

تحاول الصين دومًا صنع نسخ مقلدة من الماركات العالمية الشهيرة، بالإضافة إلى بناء نسخ مقلدة من معالم العالم.

وبحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، نجحت الصين في إنشاء قرية سياحية مشابهة للمالديف، اسمها "يوتو"، وتقع على شاطئ البحر الأصفر.

وتتميز أكواخ القرية بالبناء على الطراز الهولندي، وبجمالها ونظافتها.

وحاولت الصين من قبل تقليد لمعالم شهيرة منها أهرامات الجيزة والبيت الأبيض الأمريكي.

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مصراوي Masrawy

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