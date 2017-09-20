بالصور - "يوتو".. قرية صينية مماثلة لـ"المالديف"

6 أشياء غريبة تم العثور عليها على الشواطئ حول العالم

كتب - مصراوي:

تحاول الصين دومًا صنع نسخ مقلدة من الماركات العالمية الشهيرة، بالإضافة إلى بناء نسخ مقلدة من معالم العالم.

وبحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، نجحت الصين في إنشاء قرية سياحية مشابهة للمالديف، اسمها "يوتو"، وتقع على شاطئ البحر الأصفر.

وتتميز أكواخ القرية بالبناء على الطراز الهولندي، وبجمالها ونظافتها.

وحاولت الصين من قبل تقليد لمعالم شهيرة منها أهرامات الجيزة والبيت الأبيض الأمريكي.