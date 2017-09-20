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بالصور.. تعرف على ترتيب مكتبة الإسكندرية وسط أعرق وأجمل مكتبات العالم

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تعرف على ترتيب مكتبة الإسكندرية وسط أعرق وأجمل مكتبات العالم

08:46 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2017

كتب- أحمد عصام روّاي:

أصدرت "ناشيونال جيوجرافيك – National Geographic" قائمة بأكثر المكتبات عراقةً وجمالًا، حيث تدهش تصميماتها الزوار، بالإضافة إلى محتواها العظيم من الكتب والمخطوطات والرسومات.

وتضمنت القائمة 14 مكتبة من بقاع مختلفة من العالم، وتلك المكتبات هي:

1- مكتبة القديس "جالي" في سويسرا، التي تعد أقدم التحف المعمارية التعليمية من القرن التاسع عشر، وقد أُسست المكتبة في الكهف الذي اعتكف فيه القديس منذ 1200 عام.

مكتبة القديس جالي بسويسرا

2- مكتبة "بوديليان" بجامعة "أوكسفورد" والتي تحتوي على أول كتاب طبع بالعربية في التاريخ والمخطوطات الأولى لمؤلفات "شكسبير".

مكتبة جامعة أوكسفورد

3- مكتبة الأطفال في "يواكي" في اليابان، حيث تتمتع بتنسيق رائع، يوفر في المساحات، وتتميز بإضاءة طبيعية عبر النوافذ الزجاجية الواسعة.

مكتبة يواكي للأطفال في اليابان

4- مكتبة جامعة القيروان بالمغرب، حيث تعتبر من أقدم المكتبات في العالم، التي أسستها إمرأة تُدعى فاطمة الفهري منذ 1700 عام، ورممتها المهندسة المعمارية عزيزة شواني.

مكتبة جامعة القيروان في المغرب

5- مكتبة الكونجرس في العاصمة الأمريكية واشنطون، حيث تحتوي على عدد ضخم من الكتب المتنوعة.

مكتبة الكونجرس الأمريكي

6- مكتبة الإسكندرية في ، حيث تعتبر من أعرق المكتبات التي أُنشئت على وجه الأرض، وأُعيد بناؤها في عام 2002 بالتعاون بين المصرية ومؤسسة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، وتتميز المكتبة الجديدة بالتصميم العصري الجميل الذي يضمن دخول إضاءة طبيعية، كما أنها تحتوي على عدد كبير من المخطوطات والكتب ومتاحف لمراحل مختلفة من تاريخ الثقافة البشرية وقبة فلكية.

مكتبة الإسكندرية في مصر

7- مكاتب على شواطئ "ساين-مارتيم" في فرنسا، حيث توفر نوعيات مختلفة من الكتب الخفيفة من أجل القراءة أثناء الاستمتاع بهواء البحر العليل.

مكاتب فرنسا الشاطئية

8-  مكتبة "سوفينيا-كيري" للأطفال في تايلاند، التي تتميز بالتصميم الطبيعي الذي يشبه شجرة عملاقة.

مكتبة

9- مكتبة مدينة "شتوتجارت" بألمانيا.

مكتبة مدينة

10- مكتبة قبو الفاتيكان في روما، وتتميز بالعدد الضخم من الرسومات والمخطوطات الأصلية لأعرق المؤلفين والكتاب في مختلف المجالات، ومنها مؤلفات جاليلو بخط يده باستخدام الحبر في عام 1633، وخطابات القدير "بيتر" على لفائف البردي، وغيرها من المخطوطات التي تحمل عبق التاريخ.

مكتبة قبو الفاتيكان في روما

11- مكتبة "ميونجا" الأولى في بروندي للأطفال، والتي تتميز بتصميمها الخشبي، وتوفر بيئة هادئة وصديقة للأطفال.

مكتبة

12- مكتبة "سيلساس" الروماني بتركيا، والتي دفن فيها "سيلساس" بعد نهاية حياته التي قضاها في الحكم والتشريع للدولة الرومانية، وتحتوي المكتبة على 1200 مخطوطة تعبر عن حكمة الحاكم السابق، كما تحتوي على العديد من الكتب في المجالات المتنوعة من تلك الحقبة.

مكتبة سيسليا في تركيا

13- مكتبة"إيبوس" الطافية في النرويج، وتعتبر هي المكتبة الأولى التي تقع داخل يخت يبلغ طولة 26 متر.

مكتبة

14- مكتبة "ميرتز" في حدائق مدينة "نيويورك" بأمريكا، والتي تحتوي على أكبر مجموعة كتب وعينات ذات صلة بعلم النباتات حول العالم.

مكتبة

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