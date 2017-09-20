بالصور.. تعرف على ترتيب مكتبة الإسكندرية وسط أعرق وأجمل مكتبات العالم

مصراوي Masrawy

كتب- أحمد عصام روّاي:

أصدرت "ناشيونال جيوجرافيك – National Geographic" قائمة بأكثر المكتبات عراقةً وجمالًا، حيث تدهش تصميماتها الزوار، بالإضافة إلى محتواها العظيم من الكتب والمخطوطات والرسومات.

وتضمنت القائمة 14 مكتبة من بقاع مختلفة من العالم، وتلك المكتبات هي:

1- مكتبة القديس "جالي" في سويسرا، التي تعد أقدم التحف المعمارية التعليمية من القرن التاسع عشر، وقد أُسست المكتبة في الكهف الذي اعتكف فيه القديس منذ 1200 عام.

2- مكتبة "بوديليان" بجامعة "أوكسفورد" والتي تحتوي على أول كتاب طبع بالعربية في التاريخ والمخطوطات الأولى لمؤلفات "شكسبير".

3- مكتبة الأطفال في "يواكي" في اليابان، حيث تتمتع بتنسيق رائع، يوفر في المساحات، وتتميز بإضاءة طبيعية عبر النوافذ الزجاجية الواسعة.

4- مكتبة جامعة القيروان بالمغرب، حيث تعتبر من أقدم المكتبات في العالم، التي أسستها إمرأة تُدعى فاطمة الفهري منذ 1700 عام، ورممتها المهندسة المعمارية عزيزة شواني.

5- مكتبة الكونجرس في العاصمة الأمريكية واشنطون، حيث تحتوي على عدد ضخم من الكتب المتنوعة.

6- مكتبة الإسكندرية في مصر، حيث تعتبر من أعرق المكتبات التي أُنشئت على وجه الأرض، وأُعيد بناؤها في عام 2002 بالتعاون بين الحكومة المصرية ومؤسسة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، وتتميز المكتبة الجديدة بالتصميم العصري الجميل الذي يضمن دخول إضاءة طبيعية، كما أنها تحتوي على عدد كبير من المخطوطات والكتب ومتاحف لمراحل مختلفة من تاريخ الثقافة البشرية وقبة فلكية.

7- مكاتب على شواطئ "ساين-مارتيم" في فرنسا، حيث توفر نوعيات مختلفة من الكتب الخفيفة من أجل القراءة أثناء الاستمتاع بهواء البحر العليل.

8- مكتبة "سوفينيا-كيري" للأطفال في تايلاند، التي تتميز بالتصميم الطبيعي الذي يشبه شجرة عملاقة.

9- مكتبة مدينة "شتوتجارت" بألمانيا.

10- مكتبة قبو الفاتيكان في روما، وتتميز بالعدد الضخم من الرسومات والمخطوطات الأصلية لأعرق المؤلفين والكتاب في مختلف المجالات، ومنها مؤلفات جاليلو بخط يده باستخدام الحبر في عام 1633، وخطابات القدير "بيتر" على لفائف البردي، وغيرها من المخطوطات التي تحمل عبق التاريخ.

11- مكتبة "ميونجا" الأولى في بروندي للأطفال، والتي تتميز بتصميمها الخشبي، وتوفر بيئة هادئة وصديقة للأطفال.

12- مكتبة "سيلساس" الروماني بتركيا، والتي دفن فيها "سيلساس" بعد نهاية حياته التي قضاها في الحكم والتشريع للدولة الرومانية، وتحتوي المكتبة على 1200 مخطوطة تعبر عن حكمة الحاكم السابق، كما تحتوي على العديد من الكتب في المجالات المتنوعة من تلك الحقبة.

13- مكتبة"إيبوس" الطافية في النرويج، وتعتبر هي المكتبة الأولى التي تقع داخل يخت يبلغ طولة 26 متر.

14- مكتبة "ميرتز" في حدائق مدينة "نيويورك" بأمريكا، والتي تحتوي على أكبر مجموعة كتب وعينات ذات صلة بعلم النباتات حول العالم.