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الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 35

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الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 35 الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 35

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا طفيفًا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد. 

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح شمالية شرقية معتدلة. 

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج على البحرين من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية. 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

وسط الدلتا 24 35

الاسكندرية 24 32

بلطيم 24 32

مطرح 21 33

السلوم 21 37

سيوة 21 38

بروسعيد 25 31

دمياط 24 31

العريش 21 32

رفح 21 31

الإسماعيلية 21 35

السويس 22 35

رأس سدر 25 34

نخل 19 33

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نويبع 25 33

طابا 21 33

كارتين 12 32

الطور 24 32

شرم الشيخ 26 36

الغردقة 26 37

مرسى علم 26 33

الفيوم 23 37

بنى سويف 21 37

المنيا 22 37

اسيوط 22 37

سوهاج 23 37

قنا 23 40

الأقصر 24 40

أسوان 25 40

أبو سمبل 23 39

الوادى الجديد 22 39

شلاتين 25 35

أبو رماد 25 35

حلايب 26 3

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