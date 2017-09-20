بالفيديو- كواليس اختيار ملكة الأناقة في مسابقة ملكات جمال مصر 2017

كتبت- ميرا ماهر:

أقيمت مساء أمس الاثنين، مسابقة اختيار الخمس متسابقات المرشحات لـ "miss elegant" ملكة جمال الأناقة في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، والتي تعتبر ثالث مرحلة ضمن فعاليات اختيار ملكة جمال مصر لعام ٢٠١٧.

وصل عدد المرشحات للقب ملكة جمال مصر إلى 23 مرشحة من أصل 62، حيث تم اختيارهم بناءً على عدد من الاختبارات النفسية والشخصية.

حضرت المتسابقات في مكان الحدث مبكراً للتدرب على ما سيتم تقديمة أمام لجنة التحكيم، بما فيها ترتيب الظهور أمامهم.

وتم اختيار المرشحات الخمس للقب ملكة جمال الأناقة بناءً على معايير حددتها لجنة التحكيم، حيث تم اختارت كل متسابقة التصميم الخاص بها والمستوحى من فيلمها المفضل فترة السبعينيات.

كما اعتمدت كل منهن على ذوقها في اختيار الشعر و"المكياج" والاكسسوار. وأُتيح لجميع المتسابقات يوم واحد فقط قبل المسابقة لاختيار "اللوك" المناسب حسب لائحة شروط المسابقة، وتم اختيار الخمس متسابقات المرشحات للقب استعداداً للإعلان عن الفائزة من بينهن في الحفل الرسمي لتصفيات ملكة جمال مصر.

وذكرت دكتورة أمال رزق، رئيسة لجنة التحكيم بالمسابقة لمصراوي :"ترك الاختيار لكل مرشحة في تحديد التصميم، وهو ما سيعتد به في التقييم".