أخبار عاجلة

الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب -
البرلمان الأوروبي يكرم المعارضة الفنزويلية بجائزة سخاروف -
الجارالله عن تصريحات بن سلمان عن اليمن: تهديد صريح للحوثيين -
بالصور - حملة على محال الدواجن لمكافحة انفلونزا الطيور في بورسعيد -
بسبب "فيس بوك".. حبس جزار قتل عامل بناء في المنيا -
بعد دعوة علي عبدالعال.. وفد طلابي من "حقوق المنيا" في زيارة للبرلمان -
عودة 224 مصريا ووصول 126 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم -
الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس على مشروع "الحمأة" بين مصر وفرنسا -
رئيس الوزراء يتوجه لديوان عام محافظة الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

بالفيديو- كواليس اختيار ملكة الأناقة في مسابقة ملكات جمال مصر 2017

Google+ Print

مصراوي Masrawy

- كواليس اختيار ملكة الأناقة في مسابقة ملكات جمال 2017

08:23 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2017

  • عرض 7 صورة

    bd5cc6031a.jpg

  • عرض 7 صورة

    4a5daed66d.jpg

  • عرض 7 صورة

    3279148484.jpg

  • عرض 7 صورة

    8ce63f1e95.jpg

  • عرض 7 صورة

    1f90ad592c.jpg

  • عرض 7 صورة

    df7e5a8ad6.jpg

  • عرض 7 صورة

    18af62b485.jpg

إعادة الألبوم

من هم أعضاء لجنة تحكيم ملكة جمال الأناقة في

الألبوم التالى

من هم أعضاء لجنة تحكيم ملكة جمال الأناقة في"Miss Egypt 2017"؟

كتبت- ميرا ماهر:

أقيمت مساء أمس الاثنين، مسابقة اختيار الخمس متسابقات المرشحات لـ "miss elegant" ملكة جمال الأناقة في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، والتي تعتبر ثالث مرحلة ضمن فعاليات اختيار ملكة جمال مصر لعام ٢٠١٧. 

وصل عدد المرشحات للقب ملكة جمال مصر إلى 23 مرشحة من أصل 62، حيث تم اختيارهم بناءً على عدد من الاختبارات النفسية والشخصية.

حضرت المتسابقات في مكان الحدث مبكراً للتدرب على ما سيتم تقديمة أمام لجنة التحكيم، بما فيها ترتيب الظهور أمامهم.

وتم اختيار المرشحات الخمس للقب ملكة جمال الأناقة بناءً على معايير حددتها لجنة التحكيم، حيث تم اختارت كل متسابقة التصميم الخاص بها والمستوحى من فيلمها المفضل فترة السبعينيات.

كما اعتمدت كل منهن على ذوقها في اختيار الشعر و"المكياج" والاكسسوار. وأُتيح لجميع المتسابقات يوم واحد فقط قبل المسابقة لاختيار "اللوك" المناسب حسب لائحة شروط المسابقة، وتم اختيار الخمس متسابقات المرشحات للقب استعداداً للإعلان عن الفائزة من بينهن في الحفل الرسمي لتصفيات ملكة جمال مصر.

وذكرت دكتورة أمال رزق، رئيسة لجنة التحكيم بالمسابقة لمصراوي :"ترك الاختيار لكل مرشحة في تحديد التصميم، وهو ما سيعتد به في التقييم".

 

إعلان

إعلان

f8b0b5e18e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

عودة 224 مصريا ووصول 126 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم

عودة 224 مصريا ووصول 126 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم

الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس على مشروع "الحمأة" بين مصر وفرنسا

الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس على مشروع "الحمأة" بين مصر وفرنسا