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خالد الغندور يسخر من طلب الداخلية إعادة مباراة الزمالك (فيديو)

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خالد الغندور يسخر من طلب الداخلية إعادة مباراة الزمالك (فيديو) خالد الغندور يسخر من طلب الداخلية إعادة مباراة الزمالك (فيديو)

التحرير

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سخر الإعلامي خالد الغندور، من طلب علاء عبد العال، المدير الفني للداخلية، إعادة مباراة فريقه أمام ، بسبب احتسام الحكم محمد معروف ركلة جزاء غير صحيحة لصالح الفريق الأبيض.

وقال «الغندور»، خلال حلقة الثلاثاء، من برنامج «الغندور والجمهور» الذي يقدمه على قناة «LTC»، إن تصريحات ، رئيس نادي الزمالك، بشأن عدم وجود أخطاء تستدعي إعادة المباراة، بعد أشهر قليلة من طلب الأخير إعادة مباراة للمقاصة، معلقًا «كل اللي بيحصل ده كلام ظريف ولذيذ، رغم إن الزمالك ليه ركلتين جزاء لم يتم احتسابهم في مباراة الداخلية».

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