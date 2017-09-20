قرار جمهوري بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
قرار جمهوري بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
08:03 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2017
الرئيس السيسي
القاهرة - أ ش أ:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠١٧ بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
وينص القرار - الذي نشر القرار في الجريدة الرسمية- علي أن تتولي الهيئة من خلال الوحدات التابعة لها المساهمة بصورة فعالة في توفير فرص التعليم والتدريب الطبي المستمر لكافة التخصصات ذات الصلة بالعمل الطبي، والنهوض بالأبحاث والدراسات الطبية المتعلقة بإعداد الخطط الشاملة لحل جميع المشاكل التي تمس صحة المواطنين.
ويشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من رئيس الهيئة وعميدي كلية الطب بجامعتي القاهرة وعين شمس وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات وخمسة من مديري الوحدات التابعة للهيئة وعضوين من ذوي الخبرة والشخصيات العامة وممثل عن وزارة المالية .. وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات، ويصدر قرار بتعيينه من رئيس مجلس الوزراء.
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