حفيظ دراجي: متعب لم يلعب ساعتين في عامين.. وانتقدته لسبب (فيديو)

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قال المعلق الجزائري حفيظ دراجي، إن حظوظ الفريقين متساوية في مواجهة الأهلي والترجي التونسي، مشيرًا إلى أن أداء الفريق الأحمر في الشوط الثاني من مباراة الذهاب، يؤكد أن اللقاء سيكون متكافئ رغم أفضلية الفريق التونسي بسبب أن المباراة على أرضه.

وأضاف «دراجي»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الحريف» الذي يقدمه إبراهيم فايق على قناة «dmc sports»، أنه حزين بسبب غضب بعض جماهير النادي الأهلي منه بسبب حساسيتهم تجاه تعليقه على مباراة الذهاب، وانتقاده لعماد متعب، وقوله أنه لم يعد مثلما كان قبل سنوات.

وتابع، أن متعب صاحب رصيد كبير وتاريخ حافل، لكن مستواه في المباراة لم يكن جيدًا، وبطبيعة عمله كمعلق أشار إلى رأيه بوضوح، وهذا لا يقلل من اللاعب كمهاجم قدير، متمًا: «لم أكن متحامل على الأهلي، وعماد متعب لم يلعب ساعتين في آخر عامين».

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