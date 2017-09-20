اليوم.. الحكم على المتهم بقتل شاب داخل "كافيه كيف"
اليوم.. الحكم على المتهم بقتل شاب داخل "كافيه كيف"
05:01 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2017
المتهم
كتب – محمود السعيد:
تُصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حُكمها على المتهم بقتل الشاب محمود بيومي داخل "كافيه كيف" بمصر الجديدة.
كانت نيابة شرق القاهرة بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، أحالت المتهم "عمرو.م" وشهرته "فزاع 30 سنة، عامل، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل المجني عليه محمود بيومي، 24 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، عمدًا بالتعدي عليه بآلة حادة أودت بحياته داخل كافيه "كييف" بمصر الجديدة للخلاف على ثمن المشروبات.
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