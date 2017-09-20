سعر الحديد والاسمنت اليوم الأربعاء 20/9/2017 بالأسواق

سمر العشري

احدث اسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 19/9/2017.. شهدت الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم انخفاض جديد على كافة أسعار شركات الأسمنت البورتلاندي خلال تعاملات اليوم بينما استقرت أسعار الأسمنت الأبيض وانخفض عدد من شركات الأسمنت المقاوم سي ووتر واستقرت الأسمنت المخلوط من جهة أخرى، ورد فى تعاملات سوق مواد البناء اليوم أن أسعار الحديد قد غلب عليها الإستقرار على عكس الإرتفاع الأخير الذي شهده طن الحديد مقارنة بما ورد بأسعار يوم أمس حيث شهد الحديد في تعاملات نهاية الأسبوع استقرار على طن الحديد وانخفاض على طن الاسمنت في كافة الشركات المنتجة وعلى الرغم من أن منتجات الحديد والاسمنت أحد أهم عناصر عملية البناء والتعمير في مصر والعالم أجمع، إلا أنه نظرًا إلى تقلبات الأسعار على كافة السلع والخدمات في الأسواق المصرية أدى إلى تأثر صناعة مواد البناء بها بشكل مباشر وكبير.

تحديدًا مع قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري والذي يعد العملة المحلية وتركه للبنوك تحدد قيمته مقارنة بسعر تداول الدولار الأمريكي اليومي، ومع ندرة العمل الأجنبية وضرورة استيراد بعض السلع لاستكمال الصناعات توقف إجمالي سعر طن الحديد و سعر طن الأسمنت على تغيرات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.

سعر الحديد اليوم الأربعاء :

سعر الأسمنت اليوم الأربعاء :

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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