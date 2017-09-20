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العثور على رفات مجهولة في صحراء سوهاج

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مصراوي Masrawy

العثور على رفات مجهولة في صحراء سوهاج

03:57 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2017

العثور على رفات مجهولة في صحراء سوهاج

مديرية أمن سوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:
تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، جهودها لكشف غموض العثور على رفات مجهولة لذكر في المنطقة الصحراوية بدائرة مركز المنشأة جنوبي المحافظة.

تلقى مدير أمن سوهاج، عمر عبد العال، إخطارًا من مركز شرطة المنشأة بالعثور على جثة بالمنطقة الصحراوية جوار طريق الكوامل دائرة المركز.

تبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، وجود رفات لذكر خلف تبة من الرمال.

أخطرت النيابة العامة وانتقلت إلى موقع الرفات لإجراء المعاينة اللازمة، وقررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لرفات الجثةن والتصريح بالدفن بمقابر الصدقة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وتحديد هويتها.

حرر محضر بالواقعة حمل رقم ٤٧٤١ إداري المركز لسنة٢٠١٧.

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