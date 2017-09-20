"الجنايات" تستكمل محاكمة وزير السياحة الأسبق بتهمة "الكسب غير المشروع"

كتب – محمود السعيد:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بزينهم، اليوم الأربعاء، محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانه وزوجته وأولاده الأربعة، في اتهامهم بالكسب غير المشروع.

ومن المقرر أن يقدم دفاع المتهمين صورة رسمية من حكم محكمة النقض في قضية "أرض جمشة " الصادر بها حكم لصالحه بالبراءة.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو، وأيمن محمد.

وأحال قاضى التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، زهير جرانه، وزوجته ميلان شوكت، وأولادهما حبيبة وأمير وأدهم وزهير، إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامه بالحصول لنفسه وغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع مستغلا صفته الوظيفية ومخالفة القانون، ما أدى لتضخم ثروته.

وكشفت التحقيقات والتحريات حصول المتهم لنفسه وغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع يقدر بـ18 مليونًا و956 ألف جنيه، واستغلال صفته الوظيفية كوزير للسياحة في الفترة من 31 ديسمبر 2005 وحتى 29 يناير 2011.