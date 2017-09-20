أمن بورسعيد يضبط 2.5 طن منظفات مجهولة المصدر

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ضبطت مديرية أمن محافظة بورسعيد برئاسة اللواء أمجد عبد الفتاح، اليوم الأربعاء، 2.5 طن منظفات مجهولة المصدر داخل مخزن جنوبي المحافظة.

وكانت حملة لقسم شرطة التموين التابع لمديرية الأمن برئاسة المقدم حسام صقر، بناء علي معلومات من إدارة البحث الجنائي، برئاسة العميد ماجد مؤمن، أسفرت عن ضبط المدعو "محمد.ن.م.ا" 28 عامًا، المدير المسؤول عن مخزن تجهيز وتصنيع منظفات صناعية غير مرخصة بمنطقة قرية النورس في حي الجنوب، وبحوزته داخل المخزن إدارته 2.5 من المنظفات الصناعية، غير مصحوبة بفواتير تدل على مصدرها.

حرر محضر بالواقعة، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة.