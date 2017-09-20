إحباط تهريب كمية من النقد اﻷجنبي في ميناء نويبع

جنوب سيناء - داليا منير:

تمكنت جمارك ميناء نويبع، برئاسة عماد السيد إبراهيم، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي والمصري، قادمة من الأردن على متن العبارة (سيناء).

وبناءً على المذكرة الواردة من إدارة البحث الجنائي في نويبع بشأن اعتزام راكبة مصرية على متن العبارة تهريب كمية من النقد الأجنبي، تم تشكيل لجنة من إدارة تفتيش الركاب والمكافحة والأمن الجمركي، تمكنت من ضبط الراكبة، وبحوزتها 51 ألفًا و500 دولار أمريكي، و690 جنيهًا مصريًا، لم يتم الإفصاح عنها فى الإقرار الخاص بذلك، مخبأة داخل جيب سحري بملابسها.

اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الراكبة، وحرر محضر ضبط جمركي رقم 51 لسنة 2017 وتحريز المضبوطات.