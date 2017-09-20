بضعف ثمنه.. كنيسة تنهي أزمة عقار متصدع في المنوفية (صور)

المنوفية - مروة فاضل:

تسبب بناء كنيسي في مركز الشهداء بمحافظة المنوفية في تصدع منزل وحدوث شروخ كبيرة به، وذلك وفق رئيس المدينة المهندس هشام بيومي، الذي أوضح أنه تلقى بلاغًا الثلاثاء من صاحبة العقار تشتكي ما وقع به من تصدعات نتيجة أعمال البناء بالكنيسة المجاورة.

وأضاف رئيس المدينة أنه فور تلقيه البلاغ أمر بانتقال لجنة الإنشاءات الآيلة للسقوط، والإدارة الهندسية، والتفتيش المالي، والشؤون القانونية بالمدينة إلى موقع العقار لتحديد الأضرار وإجراء المعاينة اللازمة، إذ تبين تضرر المنزل وصدر وفقًا لذلك قرار بالإزالة الفورية وإخطار مأمور المركز لتنفيذه.

أكد رئيس المدينة أيضًا أنه بعد الانتهاء من معاينة المنزل وتحديد اللازم بشأنه، تم استدعاء قيادات الكنيسة ومنظمات المجتمع المدني ووفد من بيت العائلة لحل الأزمة، إذ عرضت الكنيسة شراء المنزل بضعف ثمنه، ووافقت صاحبة العقار.



