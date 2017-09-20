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الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا
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الخميس 26 أكتوبر 2017 12:15 مساءً
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب
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الخميس 26 أكتوبر 2017 12:15 مساءً
البرلمان الأوروبي يكرم المعارضة الفنزويلية بجائزة سخاروف
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الخميس 26 أكتوبر 2017 12:12 مساءً
الجارالله عن تصريحات بن سلمان عن اليمن: تهديد صريح للحوثيين
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الخميس 26 أكتوبر 2017 12:12 مساءً
بالصور - حملة على محال الدواجن لمكافحة انفلونزا الطيور في بورسعيد
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الخميس 26 أكتوبر 2017 12:12 مساءً
بسبب "فيس بوك".. حبس جزار قتل عامل بناء في المنيا
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الخميس 26 أكتوبر 2017 12:12 مساءً
بعد دعوة علي عبدالعال.. وفد طلابي من "حقوق المنيا" في زيارة للبرلمان
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الخميس 26 أكتوبر 2017 12:12 مساءً
عودة 224 مصريا ووصول 126 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم
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الخميس 26 أكتوبر 2017 12:12 مساءً
الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس على مشروع "الحمأة" بين مصر وفرنسا
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الخميس 26 أكتوبر 2017 12:12 مساءً
رئيس الوزراء يتوجه لديوان عام محافظة الأقصر
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الخميس 26 أكتوبر 2017 12:12 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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مساء الأنوار - رأي الجماهير .. هل يعود الزمالك إلى الكرة الجميلة مع نيبوشا؟
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الأربعاء 20 سبتمبر 2017 01:31 صباحاً
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