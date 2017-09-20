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شطة يكشف حقيقة قرابة حكم مباراة الأهلى ولاعب الترجى (فيديو)

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شطة يكشف حقيقة قرابة حكم مباراة الأهلى ولاعب الترجى (فيديو) شطة يكشف حقيقة قرابة حكم مباراة الأهلى ولاعب الترجى (فيديو)

التحرير

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قال عبد المنعم شطة، المدير الفني للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، إن الكاميروني أليوم نيانت، حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، يعلم تمامًا أن المباراة بمثابة نهائي مبكر، وسيكون حريصًا للغاية على الخروج من اللقاء دون أخطاء.

وأضاف «شطة»، خلال تصريحاته لقناة «الأهلي»، أنه لم يقم بالتواصل مع النيانت لمعرفة حقيقة وجود صلة قرابة بينه وبين الكاميروني فرانك كوم، لاعب وسط فريق الترجي، مشيرًا إلى أن الحكم قد ينفي ذلك عند سؤاله، وكان من الأفضل أن يعترف بنفسه عند تعيينه لإدارة المباراة بقرابته للاعب في حالة صحة هذه الأنباء.

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وتابع، «لازم الحكم يبقى عنده عدالة في التحكيم، ويتعامل مع جميع اللاعبين بشفافية، وأن الكاف يعاقب الحكام المخطئين، ده حكم رايح كأس عالم وصعب يجامل حد على حساب اسمه».

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التحرير

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