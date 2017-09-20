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وزير الرياضة: يحق للأهلي اللجوء إلى المحكمة الرياضية

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وزير الرياضة: يحق للأهلي اللجوء إلى المحكمة الرياضية وزير الرياضة: يحق للأهلي اللجوء إلى المحكمة الرياضية

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قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن للنادي الأهلي الحق الكامل في لجوئه للمحكمة الرياضية الدولية، أو لجنة المنازعات، في صدامه الأخير مع اللجنة الأوليمبية المصرية، بشأن اللائحة الاسترشادية.

وتحدث «عبد العزيز»، خلال تصريحاته بحلقة الثلاثاء، من برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة ON sport، عن مواجهة الأهلي والترجي التونسي، مؤكدًا أن المارد الأحمر قادر على تخطي بطل تونس بعزيمة وإصرار لاعبيه، مشيرًا إلى أن فرصه أكبر من صاحب الأرض.

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ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في إياب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث انتهى لقاء الذهاب على ملعب «برج العرب» بالتعادل الإيجابي 2 - 2.

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التحرير

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