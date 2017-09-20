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وسائل الإعلام العربية والدولية تبرز كلمة الرئيس السيسي أمام الأمم المتحدة

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مصراوي Masrawy

وسائل الإعلام العربية والدولية تبرز كلمة الرئيس أمام الأمم المتحدة

12:47 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2017

وسائل الإعلام العربية والدولية تبرز كلمة الرئيس السيسي أمام الأمم المتحدة

القاهرة - (أ ش أ)
اهتمت وسائل الإعلام العربية والدولية بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ألقاها الليلة في الجلسة المسائية لأعمال الجمعية رقم 72.

فقد عنونت قناة اليوم عنوانا "اهتمام الرئيس السيسي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقضية الفلسطينية والسلام في المنطقة".

وأبرزت قول الرئيس السيسي "إنه لا يمكن نهوض مستقبل أي نظام إقليمي أو عالمي بدون مواجهة شاملة وحاسمة مع الإرهاب، تقضي عليه وتستأصل أسبابه وجذوره".

كما أبرزت قناة "سكاي نيوز" بالعربية كلمة الرئيس السيسي ، وتشديده على ضرورة محاربة لإرهاب وتمويله ووسائل إعلامه.

ولفتت إلي قول الرئيس السيسي إن المنطقة العربية هي الأكثر عرضة لخطر الإرهاب بسبب ما تشهده من حروب أهلية، مؤكدا التزام بلاده بالقضاء على الإرهاب والتعامل معه حيثما وجد، وأن "لا مستقبل للنظام العالمي دون حسم الإرهاب ووقف تمويله ووسائل إعلامه".

بدورها، اهتمت قناة العربية بخطاب الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأم المتحدة ونقلته مباشرة كاملا ، فيما عنونت علي موقعها الرئيس السيسي: "لعالم لا يزال عاجزا عن التصدي للنزاعات المسلحة ومواجهة خطر الإرهاب"، وأشارت إلي قول الرئيس السيسي إن المنطقة العربية تشهد حروبا أهلية عدة وهي الأكثر تعرضا لخطر الإرهاب.

من جانبها، نقلت قناة الحدث العربية خطاب الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأم المتحدة نقلا كاملا، مبرزة دعوة الرئيس للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي للتعايش معا، والدفع بعملية السلام التي اعتبرها فرصة قد لا تكرر مرة أخري.

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