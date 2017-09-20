اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة 45 متهمًا في "خلية تفجير أبراج الضغط"

كتب – محمود السعيد:

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأربعاء، محاكمة 45 متهمًا في القضية رقم 610 لسنة 2014، حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية تفجير أبراج الضغط العالي".

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي، وأمانة سر محمد الجمل.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.