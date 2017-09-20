"الحياة" تقدم أول برنامج لذوي الاحتياجات الخاصة

كتب - مصطفى المنشاوي وندى الشريف:

تصوير- محمود عبد الناصر:

أعلن شريف خالد، رئيس مجلس إدارة شركة "تواصل" المالكة لشبكة قنوات الحياة، عن إطلاق برنامج جديد خاص بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف "خالد" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد مساء الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل صفقة شراء قنوات الحياة، أن البرامج يقدمه الطفلين "رحمة ويحيي" من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن المقرر أن يحل الفنان محمد صبحي، وشريف خالد، ضيفان علي هذا البرنامج في أولى حلقاته.