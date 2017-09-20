أخبار عاجلة

الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب -
البرلمان الأوروبي يكرم المعارضة الفنزويلية بجائزة سخاروف -
الجارالله عن تصريحات بن سلمان عن اليمن: تهديد صريح للحوثيين -
بالصور - حملة على محال الدواجن لمكافحة انفلونزا الطيور في بورسعيد -
بسبب "فيس بوك".. حبس جزار قتل عامل بناء في المنيا -
بعد دعوة علي عبدالعال.. وفد طلابي من "حقوق المنيا" في زيارة للبرلمان -
عودة 224 مصريا ووصول 126 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم -
الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس على مشروع "الحمأة" بين مصر وفرنسا -
رئيس الوزراء يتوجه لديوان عام محافظة الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

سكينة فؤاد: السيسي أدان المجتمع الدولي لعدم محاسبة الدول الراعية للإرهاب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

سكينة فؤاد: أدان المجتمع الدولي لعدم محاسبة الدول الراعية للإرهاب

12:32 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2017

سكينة فؤاد: السيسي أدان المجتمع الدولي لعدم محاسبة الدول الراعية للإرهاب

الكاتبة سكينة فؤاد

كتب - أحمد مسعد:
قالت الكاتبة سكينة فؤاد، مستشار الرئيس السابق عدلي منصور، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أدان النظام العالمي وتعامله مع الأزمات "بمكيالين"، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولفتت "فؤاد" في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، إن "الدول التي ترعى الإرهاب وتدعمه لم يتم مسألتها حتى الآن"، مضيفة أن كلمة الرئيس جاءت مؤكدة على دور في مواجهة الإرهاب، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤليته تجاه القضية الفلسطينية .

وفي سياق آخر، أوضحت مستشار الرئيس السابق، أن لقاء الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، جاء لاستكمال الجهود المصرية لحل القضية الفلسطينية، ويؤكد رغبة مصر في إقامة دولة فلسطين مستقلة على حدود 1967، مشيرة إلي أن رسالة الرئيس كانت واضحة أنه "إذا سعت إسرائيل للسلام سوف تحصل عليه".

وأكدت فؤاد، أن الرئيس طالب بحل الأزمة السورية من خلال الحلول السياسية، كما حذر من الاقتراب من وحدة الأراضي الليبية، مشددة على أن طرح قضية المياه أمام العالم يؤكد "نفاد صبر مصر تجاة هذه القضية".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وسائل الإعلام العربية والدولية تبرز كلمة الرئيس السيسي أمام الأمم

    أخبار

  • خبير علاقات دولية: كلمة السيسي أمام الأمم المتحدة "رسائل ثقة" لجميع

    أخبار

  • دبلوماسي سابق عن خطاب السيسي بالأمم المتحدة: "كان شديد التوازن"

    أخبار

  • العرابي: مبادرة السيسي للسلام بين فلسطين وإسرائيل ستحتل اهتمامات المجتمع

    أخبار

إعلان

557e5d9566.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا

الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

عودة 224 مصريا ووصول 126 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم

عودة 224 مصريا ووصول 126 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم

الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس على مشروع "الحمأة" بين مصر وفرنسا

الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس على مشروع "الحمأة" بين مصر وفرنسا