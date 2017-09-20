سكينة فؤاد: السيسي أدان المجتمع الدولي لعدم محاسبة الدول الراعية للإرهاب

كتب - أحمد مسعد:

قالت الكاتبة سكينة فؤاد، مستشار الرئيس السابق عدلي منصور، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أدان النظام العالمي وتعامله مع الأزمات "بمكيالين"، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولفتت "فؤاد" في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، إن "الدول التي ترعى الإرهاب وتدعمه لم يتم مسألتها حتى الآن"، مضيفة أن كلمة الرئيس جاءت مؤكدة على دور مصر في مواجهة الإرهاب، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤليته تجاه القضية الفلسطينية .

وفي سياق آخر، أوضحت مستشار الرئيس السابق، أن لقاء الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، جاء لاستكمال الجهود المصرية لحل القضية الفلسطينية، ويؤكد رغبة مصر في إقامة دولة فلسطين مستقلة على حدود 1967، مشيرة إلي أن رسالة الرئيس كانت واضحة أنه "إذا سعت إسرائيل للسلام سوف تحصل عليه".

وأكدت فؤاد، أن الرئيس طالب بحل الأزمة السورية من خلال الحلول السياسية، كما حذر من الاقتراب من وحدة الأراضي الليبية، مشددة على أن طرح قضية المياه أمام العالم يؤكد "نفاد صبر مصر تجاة هذه القضية".