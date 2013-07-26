أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

بالفيديو..بني سويف خرجت لتأيد الجيش وتفويضه ضد الإرهاب

  • 18
Google+ Print
بالفيديو..بني سويف خرجت لتأيد الجيش وتفويضه ضد الإرهاب بالفيديو..بني سويف خرجت لتأيد الجيش وتفويضه ضد الإرهاب

جانب من التظاهرات

خرج المئات من المواطنين بمدينة بني سويف عصر الجمعة من مساجد المدينة في مسيرات اتجهت إلى ميدان الزراعيين لتفويض الجيش والفريق أول عبد الفتاح للقضاء على الإرهاب ، ورفع المتظاهرون أعلام وأعلام المحافظة ، وهتفوا ” الشعب يريد تفويض الفريق ـ فوضناك فوضناك …. إضرب إضرب واحنا معاك ” .

وقال ” عصام الجهلان ” منسق حركة ” لا للإخوان ” ببني سويف إننا كنا نقوم بإعداد المنصة لفعاليات مساء اليوم ، إلا أننا فوجئنا بمئات المواطنين يأتون إلى الميدان ظنا منهم أننا بدأنا الفعاليات .

فيما حلقت مروحيات الهليكوبتر فوق سماء ميدان الزراعيين ، وتواجدت أعداد كثيفة من قوات الشرطة برئاسة العميد زكريا أبو زينه ، مدير المباحث كما أغلقت مدرعات الشرطة وسيارات المواطنين مداخل ومخارج الميدان الذي يقع بشارع عبد السلام عارف بوسط المدينة ، وتواجدت ـ أيضا ـ سيارات الإسعاف بجوار الميدان تحسبا لأية حالات طواريء ، في ما رفع المتظاهرون علم مصر وصورا للفريق أول ” عبد الفتاح السيسي ” وشدت المنصة التي أقامها المتظاهرون بأغان وطنية وأناشيد تعبر عن حب المصريين للجيش والشرطة ، وحيا المتظاهرون قوات الشرطة بالميدان ، في ما ساد الهدوء باقي شوارع المدينة ، في الوقت الذي تستمر فيه الاستعدادات لفعاليات مساء اليوم .

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"