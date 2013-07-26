بالفيديو..بني سويف خرجت لتأيد الجيش وتفويضه ضد الإرهاب

خرج المئات من المواطنين بمدينة بني سويف عصر الجمعة من مساجد المدينة في مسيرات اتجهت إلى ميدان الزراعيين لتفويض الجيش والفريق أول عبد الفتاح السيسي للقضاء على الإرهاب ، ورفع المتظاهرون أعلام مصر وأعلام المحافظة ، وهتفوا ” الشعب يريد تفويض الفريق ـ فوضناك فوضناك …. إضرب إضرب واحنا معاك ” .

وقال ” عصام الجهلان ” منسق حركة ” لا للإخوان ” ببني سويف إننا كنا نقوم بإعداد المنصة لفعاليات مساء اليوم ، إلا أننا فوجئنا بمئات المواطنين يأتون إلى الميدان ظنا منهم أننا بدأنا الفعاليات .

فيما حلقت مروحيات الهليكوبتر فوق سماء ميدان الزراعيين ، وتواجدت أعداد كثيفة من قوات الشرطة برئاسة العميد زكريا أبو زينه ، مدير المباحث كما أغلقت مدرعات الشرطة وسيارات المواطنين مداخل ومخارج الميدان الذي يقع بشارع عبد السلام عارف بوسط المدينة ، وتواجدت ـ أيضا ـ سيارات الإسعاف بجوار الميدان تحسبا لأية حالات طواريء ، في ما رفع المتظاهرون علم مصر وصورا للفريق أول ” عبد الفتاح السيسي ” وشدت المنصة التي أقامها المتظاهرون بأغان وطنية وأناشيد تعبر عن حب المصريين للجيش والشرطة ، وحيا المتظاهرون قوات الشرطة بالميدان ، في ما ساد الهدوء باقي شوارع المدينة ، في الوقت الذي تستمر فيه الاستعدادات لفعاليات مساء اليوم .

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