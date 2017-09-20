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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المكسيك إلى نحو 60 قتيلا وعشرات الجرحى

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مصراوي Masrawy

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المكسيك إلى نحو 60 قتيلا وعشرات الجرحى

12:49 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2017

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المكسيك إلى نحو 60 قتيلا وعشرات الجرحى

أرشيفية

مكسيكو سيتي - (أ ش أ)

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال القوي الذي ضرب وسط المكسيك بقوة 1ر7 درجة على مقياس ريختر، إلى 60 قتيلا وعشرات الجرحى.

وذكرت قناة " اليوم" أن الحصيلة الأعلى للضحايا جاءت في ولاية موريلوس الواقعة جنوب العاصمة مكسيكو سيتي مباشرة حيث قتل 42 شخصا.

وتسبب الزلزال بانهيار عشرات المباني في العاصمة مكسيكو سيتي المكتظة ما دفع الناس للخروج إلى الشوارع، كما اندلعت النيران في عدة عمارات تسببت بمحاصرة السكان داخلها، فيما أعلن مطار العاصمة تعليق أنشطته بسبب الزلزال.

وقد وقع الزلزال بعد ساعات فقط من مشاركة مجموعة من الأشخاص في تدريبات على مواجهة الزلازل في جميع أنحاء المكسيك، في الذكرى السنوية للزلزال المدمر الذي تسبب بمصرع الآلاف في العاصمة ميكسيكو عام 1985.

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