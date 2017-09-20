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صورة وخبر: السيسي يخاطب العالم

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مصراوي Masrawy

صورة وخبر: يخاطب العالم

12:49 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2017

صورة وخبر: السيسي يخاطب العالم

الرئيس عبد الفتاح السيسي (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:
ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، في نيويورك، وأكد فيها سعي لتحقيق السلام في المنطقة ودعم الجهود العالمية في محاربة الإرهاب.

وتحدث السيسي عن قضية السلام الفلسطيني الإسرائيلي وقال إن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية هو محور السلام في المنطقة؛ وبعث برسالة إلى الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي حثهم فيها على دعم الخطوات التي تجري من أجل تحقيق السلام.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة السيسي أثناء إلقاء كلمته من داخل مقر الأمم المتحدة والتي تحدث فيها عن أزمة مسلمي الروهينجا وأزمات اللاجئين، مشيرًا إلى أن واحدًا من كل 3 لاجئين في العالم من دولة عربية.

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