10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبد العظيم قنديل وعلاء المطيري:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر ستعمل مع الأمم المتحدة على التوصل لتسوية سياسية في ليبيا استنادًا إلى اتفاق الصخيرات، وذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا تسعى لأن تصل المساعدات بطريقة أفضل إلى المحتاجين إليها، كما أعلن الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، نجل أول وزير خارجية قطري، إنه لا يهتم بمن يحاول النيل منه أو تشويه سُمعته، وذلك بعد إعلان دعمه صراحة لدعوة الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، لاجتماع وطني لتصحيح الأوضاع في قطر.

1- السيسي: لابد من إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية لضمان استقرار المنطقة

الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك الثلاثاء (أ ف ب)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر ستعمل مع الأمم المتحدة على التوصل لتسوية سياسية في ليبيا استنادًا إلى اتفاق الصخيرات، مشيرًا إلى أن الدولة الموحدة هي الطريق لتجاوز الأزمات وتحقيق الأهداف السامية للشعوب العربية.

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2- ماكرون: حماية من يفكرون "معركة الساعة"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ ف ب)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا تسعى لأن تصل المساعدات بطريقة أفضل إلى المحتاجين إليها.

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3- وزير خارجية إيران: كلمة ترامب "خطاب كراهية من العصور الوسطى"

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف - أرشيفية

انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أول خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي ألقاه ترامب.

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4- البارزاني: إما البديل الحقيقي خلال ثلاثة أيام أو المضي للاستفتاء

رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني - أرشيفية

قال رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني إن الاقليم يرفض القبول بأن يمثل الخط الأخضر حدود كردستان، مشيرا إلى عدم وجود استعداد لمناقشة هذا الأمر.

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5- أمير قطر: نحارب الإرهاب وأدلة دول المقاطعة ضدنا لم تظهر

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في نيويورك

قال أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إن دول المقاطعة وعدت في السابق بأن تقدم أدلة على التهم التي تسوقها ضد قطر، مضيفًا: "هذه الأدلة لم تصل ولم تظهر".

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6- نتنياهو: أقدر دعم السيسي للسلام

رئيس الوزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك الثلاثاء (أ ف ب)

قال رئيس الوزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "أقدر دعم الرئيس السيسي للسلام وأقدر جهوده للعمل المشترك، مشيرًا إلى اللقاء المشترك الذي جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك، أمس الإثنين.

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7- ترامب: تدفق اللاجئين " غير عادل"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك الثلاثاء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التحركات الجماعية للاجئين عبر الحدود الدولية "غير عادلة" لكل من الدول التي تستضيف المهاجرين أو بلدانهم الاصلية.

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8- أردوغان: ما يحدث لمسلمي الروهينجا "تطهير عرقي"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نيويورك الثلاثاء (أ ف ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هناك محاولة لتطهير عرقي تمارس ضد المسلمين، مشيرًا إلى أنه يتم إحراق قرى المسلمين وإجبارهم على ترك بلادهم.

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9- ترامب: إيران دولة مارقة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك الثلاثاء (أ ف ب)

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات شديدة اللهجة لإيران خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقال إن إيران دولة مارقة منهكة اقتصاديا وتصدر العنف بشكل خاص.

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10- سلطان بن سحيم آل ثاني يرد على مهاجميه: "مصلحة قطر أهم"

الشيخ القطري سلطان بن سحيم آل ثاني - أرشيفية

قال الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، نجل أول وزير خارجية قطري، إنه لا يهتم بمن يحاول النيل منه أو تشويه سُمعته، وذلك بعد إعلان دعمه صراحة لدعوة الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، لاجتماع وطني لتصحيح الأوضاع في قطر، بعد تمادي نظام الدوحة في دعم الإرهاب والتآمر على دول المنطقة.

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