سعاد صالح: لم أُفتِ بجواز معاشرة البهائم.. وأطالب بحذف نصوص تدعو لذلك

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قالت الدكتورة سعاد صالح، رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، إنه بالموت تنقطع أواصل العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، لافتةً إلى أنه لا يجوز معاشرة الرجل لزوجته بعد وفاتها، مشدّدةً على أن ذلك يُعد زنا، مؤكدةً أنه حتى حال تغسيل الرجل لزوجته المتوفية فمن الضروري عليه تغطيته عوراتها.

أضافت صالح، خلال حوارها ببرنامج «منهج حياة»، عبر فضائية «العاصمة»، اليوم الثلاثاء، أن مثل هذه الأحكام «الشاذة» متواجدة ببعض كتب التراث، مثل باب الاستمتاع بـ«البهائم»، واتيان الزوجة في دبرها، مشدّدةً على ضرورة حذف مثل هذه الأبواب، وتنقية التراث منها، خاصةً مع دعاوى تجديد الخطاب الديني.

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تابعت أنها «لم تُجز معاشرة البهائم، بل كل ما قالته إن مثل هذه الفتاوى الشاذة موجودة ببعض كتب التراث ويجب حذفها»، مؤكدةً أنه لا يجوز معاشرة البهائم جنسيًا، مطالبة بحذف هذه النصوص، داعيةً الصحافة إلى الأمانة في نقل المعلومة.