الحديدي: انفتاح السيسي على كل الأطراف لحل القضية الفلسطينية تأخر كثيرا

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قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى أمس، نظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، مشيرةً إلى أن اللقاء كان هامًا وتناول تطور الأوضاع.

أضافت الحديدي، خلال تقديمها برنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أن «مصر تحركت خلال الأيام الماضية في مساعيها لرأب الصدع الفلسطيني، وهو تحرك قوي ومطلوب».

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متابعة : «حماس حلت اللجنة الإدارية وهو أمر كانت تتعنت فيه نزولا على رغبة مصر.. وإذا كنا نريد لمصر أن تكون دولة كبرى فعليها أن تتعامل مع كل الأطراف».

وأكدت أن «الحفاظ على الأمن القومي المصري وحل مشكلة الإرهاب يستدعي حل القضية الفلسطينية»، مواصلةً: «أظن أن تحركات الرئيس السيسي وانفتاحه على كل الأطراف لحل القضية الفلسطينية تأخر كثيرًا».