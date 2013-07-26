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مديرية أمن الأسكندرية تدفع بتشكيلات للسيطرة علي إشتباكات الرمل

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مديرية أمن الأسكندرية تدفع بتشكيلات للسيطرة علي إشتباكات الرمل مديرية أمن الأسكندرية تدفع بتشكيلات للسيطرة علي إشتباكات الرمل

أرشيفية

دفعت مديرية أمن الاسكندرية بعدد من تشكيلات الأمن المركزي للسيطرة علي الإشتباكات التي وقعت في منطقة محطه الرمل وسط الاسكندرية وقام خلالها انصار المعزول بإطلاق الاعيرة النارية والخرطوش علي عدد المتظاهرين لتأييد الفريق أول عبد الفتاح .

وأكد اللواء ناصر العبد , مدير المباحث الجنائية بالاسكندرية , إن تشكيلات الامن المركزي توجهت بالفعل الى منطقة محطه الرمل , للسيطرة علي الاشتباكات .

وأكد شهود عيان ان انصار المعزول قاموا بالهجوم علي المتظاهرين وقاموا بتمزيق صور للفريق أول عبد الفتاح السيسي وقاموا بإطلاق الاعيرة النارية والخرطوش علي المتظاهرين السلميين الذين كانوا في طريقهم الي منطقة سيدي جابر للمشاركة في مليونية “لا للإرهاب” .

فيما لا تزال عمليات الكر والفر جارية بمنطقة محطه الرمل بين مؤيدي المعزول ومتظاهرين وعدد من أصحاب المحال التجارية .

وكان العشرات من انصار المعزول قد تواجدوا في محيط مسجد القائد إبراهيم وسط الاسكندرية للمشاركة في المليونية التي دعت لها جماعة الاخوان المسملين تحت أسم ” يوم الفرقان ” .

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