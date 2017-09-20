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مصدر: كاميرا مراقبة كشفت لغز سرقة شركة نجل رجل أعمال شهير في العمرانية

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مصراوي Masrawy

مصدر: كاميرا مراقبة كشفت لغز سرقة شركة نجل رجل أعمال شهير في العمرانية

12:23 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2017

مصدر: كاميرا مراقبة كشفت لغز سرقة شركة نجل رجل أعمال شهير في العمرانية

كاميرا مراقبة

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني بمباحث الجيزة، عن ملابسات جديدة بواقعة سرقة نصف مليون جنيه من مقر شركة بمنطقة العمرانية.

المصدر أكد في تصريحات لمصراوي، أن الشركة ملك نجل رجل الأعمال والمنتج الشهير نافع عبد الهادي، لافتا بأن كاميرا مراقبة التقطت أحد المتهمين الستة الذين كسروا باب الشركة، واستولوا على الخزينة، لافتا بأن الجناة تمكنوا من فتحها، والاستيلاء على المبالغ التي بداخلها، وألقوا بها في ترعة الرشاح.

أشار المصدر إلى أن تحريات فريق البحث بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، والمقدم علي عبد الكريم، وكيل فرقة مباحث الطالبية والعمرانية، والرائد محمد داوود، رئيس مباحث العمرانية، أكدت اختباء عدد من المتهمين بمحافظة الإسكندرية.

ولفت المصدر إلى أن المتهم الرئيسي في الواقعة "42 سنة"، يعمل كوافير حريمي، سبق اتهامه في قضية سرقة متنوعة، وهارب من 3 أحكام قضائية، آخرها (سرقة) بالحبس سنة، مشيرا إلى أنه استعان بنجل عمه و4 آخرين لتنفيذ مخططهم.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن المتهم الثاني "ميكانيكي 37 سنة" قام بإيداع نصيبه من المسروقات لدى مكوجي فر هاربا، مشددا على أنهم بصدد ضبطه خلال الساعات القادمة.

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مصراوي Masrawy

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