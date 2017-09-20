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خبير علاقات دولية: كلمة السيسي أمام الأمم المتحدة "رسائل ثقة" لجميع الأطراف

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مصراوي Masrawy

خبير علاقات دولية: كلمة أمام الأمم المتحدة "رسائل ثقة" لجميع الأطراف

12:11 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2017

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب - أحمد عبد الفتاح:

أشاد الدكتور سعيد اللاوندي، أستاذ العلاقات الدولية، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء.

وقال اللاوندي في تصريحات لمصراوي، إن "الكلمة كانت تحمل رسائل ثقة كبيرة، والرئيس كان محملًا بملفات إقليمية هامة على رأسها ملف الأزمة السورية والقضية الفلسطينية والملف الليبي".

ولفت إلى أن تأكيد الرئيس على الحل السياسي لتلك القضايا هو الأمثل للتعامل مع جميع الأزمات، وليس الحل العسكري كما يعتقد البعض، مشددًا على أن تحاول تطبيق ميثاق الأمم المتحدة في كل تعاملاتها الإقلمية.

وألقي الرئيس السيسي كلمته أمام الجمعية العامة للأم المتحدة المتحدة في أعمال الدورة 72 تحت عنوان "التركيز على الانسان: تحقيق السلام والعيش الكريم للجميع على كوكب مستدام التنمية".

وأضاف اللاوندي أن حديث الرئيس عن أزمة مياه النيل يؤكد سعيه للوصول نحو حل توافقي مع دول حوض النيل حول هذه الأزمة، وينفي جميع الشكوك التي أثيرت بشأنها.

وأكد الرئيس السيسي أنَّ مصر كانت أكثر الدول اهتمامًا بإطلاق مبادرة حوض النيل بين مصر والسوادن وإثيوبيا لحل مشكلة سد النهضة وتنظيم العلاقة بين الدول، مشددًا علي أن احترام مبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها هو الطريق لحل الخلافات بين الدول.

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مصراوي Masrawy

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