بمشاركة رمضان.. ستوك سيتي يودع كأس الرابطة أمام بريستول

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

خسر فريق ستوك سيتي من مضيفه بريستول سيتي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب أشتون جيت، ضمن الدور الثالث ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

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تقدم اللاعب دييدهيو لفريق بريستول، في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، قبل أن يعزز مات تايلور تقدم الضيوف بهدف ثاني في الدقيقة 61 من عمر اللقاء، ليصعد بفريقه على حساب ستوك سيتي.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري رمضان صبحي، أساسيًا مع البوترز وحتى نهاية اللقاء، حيث قدم آداءً مميزًا، وحاول التسجيل في مرمى أصحاب الأرض، إلا أنه لم يكن موفقًا طوال اللقاء.