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المصري يقترب من الدخول في قائمة أفضل مائة نادي في العالم

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المصري يقترب من الدخول في قائمة أفضل مائة نادي في العالم المصري يقترب من الدخول في قائمة أفضل مائة نادي في العالم

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 صعد فريق المصري متقدمًا على أندية ريدبول سالزبورج النمساوي وأوليمبياكوس وباوك اليونانيين وسيلتيك الاسكتلندي إلى المركز الـ106 عالميًا في التصنيف الأسبوعي رقم 38 الذي صدر عن موقع كلوب وورلد رانكينج المهتم بتصنيف أندية كرة القدم حول العالم متقدماً بثلاثة مراكز عن التصنيف السابق والذي كان يحتل خلاله المركز 109.

هذا وقد نجح المصري في الصعود للمركز الثالث بين تصنيف أندية الدوري المصري الممتاز الذي تصدره النادي الأهلي والذي جاء في المركز الأول محلياً و 31 عالميًا ، فيما جاء في المركز الثاني محليًا و70 عالميًا وحل للمقاصة في المركز الرابع محليًا و 117 عالميًا بعدما كان يحتل المركز الثالث محليًا و 104 عالميًا.

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فيما جاءت أندية سموحة والإسماعيلي وطلائع الجيش والمقاولون في المراكز 147 ، 194 ، 226 ، 245 عالميًا وفقا للتصنيف ذاته.

أما عن صدارة التصنيف العالمي فقد استمرت تحت سيطرة أسبانية خالصة حيث حلت أندية نادي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد في المراكز الثلاثة الأولى فيما جاء فريق يوفنتوس الإيطالي في المركز الرابع، بينما حلت أندية ريفربلات الأرجنتيني وجريميو البرازيلي وبايرن ميونخ الألماني في المراكز من الخامس إلى السابع.

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