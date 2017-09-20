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«كوفي» مترجمًا في المصري.. ومعسكر مغلق استعدادًا للزمالك

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«كوفي» مترجمًا في المصري.. ومعسكر مغلق استعدادًا للزمالك «كوفي» مترجمًا في المصري.. ومعسكر مغلق استعدادًا للزمالك

التحرير

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واصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تدريباته بمعسكره المغلق المقام حاليا بأحد فنادق برج العرب استعدادا لمباراته بالجولة الثالثة من الدوري الممتاز ، والتي تجمعه بنظيره والمقرر اقامتها في الثامنة والربع مساء الجمعة المقبل على الجيش ببرج العرب.

وخلال المران الذي أقيم مساء اليوم على أحد ملاعب مدينة برج العرب واستمر لما يقرب من 90 دقيقة حرص المدير الفني للفريق حسام حسن على تنفيذ لاعبيه العديد من الجمل الخططية والتكتيكية بمشاركة لاعبي الخطوط الثلاثة للفريق وهي الجمل التي تم شرحها نظريًا للاعبين خلال المحاضرات الفنية التي استمرت على مدار أمس واليوم والتي استعرض  خلالها أبرز نقاط القوة والضعف في اداء فريق الزمالك في ضوء مشاهدة الجهاز الفني لمباراتي الزمالك أمام الإنتاج الحربي والداخلية.

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وعلي صعيد أخر، يستغل الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى المصري بقيادة حسام حسن وجود البوركيني محمد كوفي، مدافع فريق الكرة، من أجل القيام بأعمال الترجمة للثنائى أريستيد بانسيه وشيخ موروكو، خاصة أنهما لا يجيدان اللغة الإنجليزية، ويتحدثان باللغة الفرنسية فقط.

ويجيد كوفي التحدث باللغة الفرنسية وهى اللغة الأم لبلاده، بجانب إجادته للغة الإنجليزية، واللغة العربية بحكم لعبه فى منذ عشر سنوات تقريبًا.

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التحرير

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