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أمير عبد الحميد: الحضري أخطأ أكثر من إكرامي

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أمير عبد الحميد: الحضري أخطأ أكثر من إكرامي أمير عبد الحميد: الحضري أخطأ أكثر من إكرامي

التحرير

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قال أمير عبد الحميد، حارس مرمى فريق الداخلية، إن شريف إكرامي، حارس النادي الأهلي، يملك إمكانيات كبيرة، وعليه أن يعرف قيمته جيدًا، مشيرًا إلى أنه قاد الفريق لتحقيق انتصارات كثيرة، وقادر على قيادة المارد الأحمر للتأهل أمام الترجي في رادس.

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وكان إكرامي قد تسبب في الهدف الثاني للترجي التونسي، في شباك الأهلي بعد أن سقطت من يده الكرة بشكل غريب، وهو ما تسبب في تعرضه لحملة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

وأضاف «عبد الحميد»، خلال تصريحاته مساء اليوم الثلاثاء، ببرنامج «الكرة والجماهير» الذي يقدمه شادي محمد على قناة «الأهلي»، أن جميع حراس العالم يرتكبون أخطاء، وعصام الحضري، الحارس التاريخي للمنتخب الوطني ارتكب اخطاء عديدة، و«إكرامي» عليه أن يلقي الانتقادات التي يتعرض لها وراء ظهره.

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التحرير

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