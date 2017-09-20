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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:01 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2017

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية، اليوم الثلاثاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها فاعليات اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة ومباحثات بين الرئيس ورئيس الوزراء الاسرائيلي في نيويورك، علاوة على إسقاط إسرائيل طائرة إيرانية بدون طيار داخل مجالها الجوي.

1- فاعليات أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ72

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اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم (أ ف ب)

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد زعماء وقادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، المٌنعقدة في نيويورك، وبدأت أعمال دورتها الـ72 في 12 سبتمبر وتستمر حتى 22 من الشهر الجاري

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2- مباحثات بين السيسي ونتنياهو في نيويورك بشأن القضية الفلسطينية

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مباحثات بين السيسي ونتنياهو في نيويورك (أ ف ب)

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أول محادثات عامة بينها، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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3- السودان وإثيوبيا يتفقان على حماية الحدود 

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لقاء الرئيس السوداني ورئيس الوزراء الاثيوبي في الخرطوم (أ ف ب)

اتفقت حكومتا السودان وإثيوبيا على حماية الحدود ومكافحة المتمردين والجريمة المنظمة، وضرورة إجراء تدريبات عسكرية مشتركة.

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4- إسرائيل تعلن إسقاط طائرة بدون طيار

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طائرة بدون طيار (أ ف ب)

أعلنت إسرائيل إسقاط طائرة بدون طيار قالت إنها اخترقت مجالها الجوي منطقة الحدود بهضبة الجولان المحتلة.

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5- وفد حماس يختتم زيارته لمصر

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وفد حماس يغادر القاهرة اليوم (أ ف ب)

اختتم وفد حركة "حماس" الإسلامية زيارة استمرت 11 يوما إلى تخللها إعلان الحركة حل لجنتها الإدارية في غزة لاستئناف مباحثات المصالحة مع حركة "فتح".

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مصراوي Masrawy

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