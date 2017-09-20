ظريف: خطاب ترامب أمام الجمعية العامة "خطاب كراهية من العصور الوسطى"

نيويورك - (د ب أ):

انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أول خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي ألقاه ترامب اليوم الثلاثاء.

وكتب ظريف اليوم على "تويتر": أن "مثل خطابات الكراهية هذه تنتمي إلى العصور الوسطى وليس إلى القرن الحادي والعشرين".

وأضاف الوزير أن بلاده لا ترى أن الخطاب يستحق الرد.

كان ترامب قد وصف إيران بأنها دولة مارقة منهكة اقتصاديا تصدر العنف بالدرجة الأولى، وأضاف أن الاتفاقية بشأن البرنامج النووي الإيراني تمثل إذلالا للولايات المتحدة.