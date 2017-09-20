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العرابي: مبادرة السيسي للسلام بين فلسطين وإسرائيل ستحتل اهتمامات المجتمع الدولي

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مصراوي Masrawy

العرابي: مبادرة للسلام بين فلسطين وإسرائيل ستحتل اهتمامات المجتمع الدولي

11:56 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

العرابي: مبادرة السيسي للسلام بين فلسطين وإسرائيل ستحتل اهتمامات المجتمع الدولي

السفير محمد العربي وزير الخارجية الأسبق

كتب ــ محمود مصطفى:

قال السفير محمد العربي، وزير الخارجية الأسبق، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ستكون محل نقاش واسع في المجتمع الدولي الفترة المقبلة.

وأضاف العرابي في تصريح لمصراوي الثلاثاء، أن الرئيس السيسي طرح القضية الفلسطينية على الجمعية العامة الأمم المتحدة بشكل قوي، وتطرق لموضوع النظام الاقتصادي العالمي الجديد وضرورة مشاركة الدول النامية فيه ووضعها في الحسبان عند التعامل.

ولفت العرابي إلى أن القضية الفلسطينية ستحتل موقع الصدارة بالنسبة لاهتمامات المجتمع الدولي، لافتا إلى أن الجهود المصرية السابقة في التعامل مع حماس والسعي إلى التوافق الفلسطيني الفلسطيني واللقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، كلها نقاط تصب نحو عملية سلام جادة خلال الفترة المقبلة.

وأشار وزير الخارجية الأسبق، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون أحد العوامل الدافعة نحو عملية السلام بين الفلسطينيىن والإسرائليين بالتعاون مع .

وشدد على أن طرح الرئيس قضية مياه النيل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الشكل، هو تطور في التعامل المصري مع هذه القضية، متابعا "طرح السيسي لهذه القضية يضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته فيما يخص مياه النيل".

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مصراوي Masrawy

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