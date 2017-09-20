السيسي يخرج عن النص خلال كلمته بالأمم المتحدة.. 4 رسائل للسلام

كتب - محمود مصطفى وعزة صقر وأحمد عبد الفتاح:

خرج الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن النص قائلا: "اسمحوا لي أن أخرج عن النص الموجود.. وأتوجه بكلمة ونداء إلى من يهمهم هذا الأمر".

وأضاف: "أوجه كلمتي أو ندائي الأول إلي الشعب الفلسطيني وأقول له: "مهم أوي الاتحاد خلف الهدف وعدم الاختلاف وعدم إضاعة الفرصة والاستعداد لقبول التعايش مع الأخر مع الإسرائيليين في أمان وسلام وتحقيق الاستقرار والأمن للجميع".

كما وجه الرئيس السيسي رسالة إلى الشعب الإسرائيلي، قائلًا: "لدينا في مصر تجربة رائعة وعظيمة في السلام معكم منذ أكثر من 40 سنة ويمكن أن نكرر هذه التجربة وهذه الخطوة الرائعة مرة أخري.. وأقول أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلي جنب مع أمن وسلامة المواطن الفلسطيني.. وندائي لكم أن تقفوا خلف قيادتكم السياسية وتدعموها ولا تترددوا.. وأنا هنا أخاطب الرأي العام في إسرائيل بأقول له لا تتردد وأطمئن نحن معكم جميعا من أجل إنجاح هذه الخطوة وهذه فرصة قد لا تتكرر مرة أخري".

كما ناشد الرئيس الدول المحبة للسلام والاستقرار، والدول العربية بمساندة هذه الخطوة، معتبرًا أنها "إذا نجحت ستغير وجه التاريخ".

الرسالة الأخيرة وجهها السيسي إلى القيادة الأمريكية ممثلة في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلًا: "لدينا فرصة لكتابة صفحة جديدة في تاريخ الإنسانية من أجل تحقيق السلام في هذه المنطقة".