أخبار عاجلة

الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب -
البرلمان الأوروبي يكرم المعارضة الفنزويلية بجائزة سخاروف -
الجارالله عن تصريحات بن سلمان عن اليمن: تهديد صريح للحوثيين -
بالصور - حملة على محال الدواجن لمكافحة انفلونزا الطيور في بورسعيد -
بسبب "فيس بوك".. حبس جزار قتل عامل بناء في المنيا -
بعد دعوة علي عبدالعال.. وفد طلابي من "حقوق المنيا" في زيارة للبرلمان -
عودة 224 مصريا ووصول 126 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم -
الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس على مشروع "الحمأة" بين مصر وفرنسا -
رئيس الوزراء يتوجه لديوان عام محافظة الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

السيسي يخرج عن النص خلال كلمته بالأمم المتحدة.. 4 رسائل للسلام

Google+ Print

مصراوي Masrawy

يخرج عن النص خلال كلمته بالأمم المتحدة.. 4 رسائل للسلام

11:49 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

السيسي يخرج عن النص خلال كلمته بالأمم المتحدة.. 4 رسائل للسلام

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - محمود مصطفى وعزة صقر وأحمد عبد الفتاح:

خرج الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن النص قائلا: "اسمحوا لي أن أخرج عن النص الموجود.. وأتوجه بكلمة ونداء إلى من يهمهم هذا الأمر".

وأضاف: "أوجه كلمتي أو ندائي الأول إلي الشعب الفلسطيني وأقول له: "مهم أوي الاتحاد خلف الهدف وعدم الاختلاف وعدم إضاعة الفرصة والاستعداد لقبول التعايش مع الأخر مع الإسرائيليين في أمان وسلام وتحقيق الاستقرار والأمن للجميع".

كما وجه الرئيس السيسي رسالة إلى الشعب الإسرائيلي، قائلًا: "لدينا في تجربة رائعة وعظيمة في السلام معكم منذ أكثر من 40 سنة ويمكن أن نكرر هذه التجربة وهذه الخطوة الرائعة مرة أخري.. وأقول أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلي جنب مع أمن وسلامة المواطن الفلسطيني.. وندائي لكم أن تقفوا خلف قيادتكم السياسية وتدعموها ولا تترددوا.. وأنا هنا أخاطب الرأي العام في إسرائيل بأقول له لا تتردد وأطمئن نحن معكم جميعا من أجل إنجاح هذه الخطوة وهذه فرصة قد لا تتكرر مرة أخري".

كما ناشد الرئيس الدول المحبة للسلام والاستقرار، والدول العربية بمساندة هذه الخطوة، معتبرًا أنها "إذا نجحت ستغير وجه التاريخ".

الرسالة الأخيرة وجهها السيسي إلى القيادة الأمريكية ممثلة في الرئيس الأمريكي دونالد ، قائلًا: "لدينا فرصة لكتابة صفحة جديدة في تاريخ الإنسانية من أجل تحقيق السلام في هذه المنطقة".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • كلمة الرئيس السيسي أمام الأمم المتحدة - (نص كامل )

    أخبار

  • السيسي يبحث مع رئيس غانا تعزيز التعاون الاقتصادي

    أخبار

  • بالصور.. السيسي يلتقي ترامب والملك عبد الله وسكرتير الأمم المتحدة

    أخبار

  • نتنياهو: إيران قد تصبح المقبلة

    أخبار

إعلان

144218bd19.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا

الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

عودة 224 مصريا ووصول 126 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم

عودة 224 مصريا ووصول 126 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم

الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس على مشروع "الحمأة" بين مصر وفرنسا

الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس على مشروع "الحمأة" بين مصر وفرنسا