خبير علاقات دولية يتوقع تشكيل حكومة "منفى قطرية" للإطاحة بنظام تميم

كتب - أحمد عبد الفتاح:

أكد الدكتور معتز سلامة، رئيس وحدة دراسات الخليج بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن هناك أصوات معارضة لسياسة أمير قطر تميم بن حمد داخل الأسرة القطرية، وإذا لم تتغير هذه السياسة مع الوقت سوف يتحول هؤلاء المعارضين إلى منشقين عن النظام الحاكم، لاسيما إذا تلقوا دعمًا من دول الرباعي العربي.

وأضاف سلامة في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أن الأصوات المنشقة عن الأسرة الحاكمة في قطر ستقوم فيما بعد بتشكيل ما وصفه بـ"حكومة منفى قطرية" تدعمها دول المقاطعة، وتمارس ضغطًا على نظام تميم بشكل مستمر.

وأوضح أنه حال تشكيل "حكومة المنفى" ستكون بمثابة النظام البديل لتميم بن حمد، كما أن الرباعي الدولي سيدعمها ليصبغ عليها الشرعية الدولية، حسب رأيه.

وكان الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، أحد كبار أعضاء الأسرة الأميرية في قطر، وحفيد مؤسس الدولة، دعا "عقلاء" الأسرة الحاكمة في قطر وأعيان البلد، إلى اجتماع أخوي وعائلي، من أجل التباحث لحل الأزمة القطرية، واستجاب عضو الأسرة الحاكمة الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني لهذه الدعوة.

وأكد سلامة أن كثرة البيانات المعارضة لسياسة النظام من داخل الأسرة القطرية، تضرب شرعية تميم بن حمد في مقتل، حسب قوله.