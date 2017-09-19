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أديب عن كلمة السيسي: «استشعرت روح السادات في خطاب الكنيست» (فيديو)

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أديب عن كلمة السيسي: «استشعرت روح السادات في خطاب الكنيست» (فيديو) أديب عن كلمة السيسي: «استشعرت روح السادات في خطاب الكنيست» (فيديو)

التحرير

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قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقًا على كلمة الرئيس عبد الفتاح ، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن أصبحت لديها سياسة خارجية قوية، لها يد فيما يحدث.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامجه «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، «السيسي لم يذهب للأمم المتحدة عشان يقولهم إن مصر دولة غلبانة ومش لاقية وعايزة مستثمرين.. تكلم بسمو وعلو وارتفاع، مصر دولة كبيرة عندها مشاكل».

وتابع: «الكلمة التي وجهها السيسي بارتجال إلى المواطن الفلسطيني والإسرائيلي، لم يقصد إن البعض هيتصيد الكلمة، بيقول كده لأن في مصالح، السيسي قاصد يوجه حديثه للشعوب حتى يضغطوا على القيادات وتنتهي الأزمة».

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وواصل: «السيسي أشار لقطر بحديثه عن النفاق العالمي، قالهم إن النفاق ده لا بد أن يتوقف تمامًا، إن قطر تتحدث عن محاربة الإرهاب وهي من تستضيف قياداته على أرضها».

استكمل: «استشعرت روح الرئيس السادات حينما وجه حديثه للإسرائيليين والفلسطينيين في الكنيست.. الخطاب كان موفقًا للغاية، وكالعادة اختمم الرئيس كلمته بـ(تحيا مصر)».

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