وقف حركة تنقلات معلمي التربية الاجتماعية في الغربية

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قرر الشناوي عبد الصمد عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وقف حركة نقل وندب معلمي التربية الاجتماعية، بإدارة غرب طنطا، بعدما شابها مجاملات للبعض وتعنت تجاه بعض الآخر من المعلمين من قبل موجهة الإدارة.

وأصدر عايد في بيان له اليوم الثلاثاء تعليماته للدكتور سراج الديب مدير عام الإدارة، بوقف تنقل المعلمين، وتشكيل لجنة من المختصين الفنيين والإداريين والشؤون القانونية لبحث المشكلة، وإعادة توزيع المعلمين وندبهم بما يتوافق مع رغباتهم، مشددًا على ضرورة عدم ظلمهم أو وجود محسوبيات لصالح الآخرين.

كما أوصى وكيل الوزارة، بالاستماع إلى شكاوى المتضررين وسرعة العمل على حلها بما يضمن العدالة الشاملة، مع عدم الإخلال بالعملية التعليمية.

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ووجه عدد المعلمين بمختلف مدارس إدارة غرب طنطا شكاوى ضد "نادية. ا" موجهة أول التربية الاجتماعية، و"ماجد. ف" الفني المنتدب للتوجيه، متهمينهما بتشريدهم وندبهم في أماكن أخرى بعيدة في حركة تغييرات شابهها وجود مجاملات لبعض من زملائهم.