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«الصحة» تسحب أدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات بـ155 مليون جنيه

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«الصحة» تسحب أدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات بـ155 مليون جنيه «الصحة» تسحب أدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات بـ155 مليون جنيه

التحرير

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قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، إن الإدارة سحبت أدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات والمستشفيات والأسواق، بقيمة 155 مليون جنيه حتى الآن.

وأضافت زيادة، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن هناك مراقبة مستمرة على الدواء، لرصد المغشوش منه ومنتهى الصلاحية وغير المسجل، لافتة إلى أنه تتم مراقبة إعلانات الأدوية فى كل مكان، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعى، لمعرفة أصل المنتج وهل هو مسجل لدى الوزارة أم لا.

وطالبت رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الأدوية المغشوشة أو المباعة بسعر أكبر من السعر الحقيقى لها، مشددة على أن الإدارة والجهات المعنية بالوزارة ستتعامل مع البلاغات والشكاوى بجدية، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالف فورا.

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التحرير

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