المترو: انتظام حركة تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة بعد اعتصام سائقي شبرا

أعلن أحمد عبد الهادى بكير، المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، انتظام حركة تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة.

وأكد المتحدث الرسمى، أن المحكمة أصدرت (15) حكمًا قضائيًا للعاملين، ويوجد منها حكمان تم الطعن عليهما من الشئون القانونية بالمترو بأحقية العاملين فى صرف أجر مضاعف نظير عملهم يوم السبت، على الرغم من أن يوم السبت يوم عمل رسمى طبقا لوائح الشركة والسكة الحديد.

لافتا إلى أنه من منطلق احترام شركة المترو أحكام القضاء، فتم قيام الشركة بجميع الإجراءات القانونية لتنفيذ هذه الأحكام طبقًا للقانون، إلا أن عددًا من العاملين الصادر لصالحهم الأحكام لم يقدموا أصل الصيغة التنفيذية لهذه الأحكام لإمكانية أخذ المخالصة النهائية اللازمة عليها طبقًا للقانون قبل تسليم المستحقات، وأن الصادر لصالحهم الأحكام يطالبون بصرف ضعف القيمة المالية المذكورة بالحكم بالمخالفة للأحكام القضائية الصادرة، وعليه قام الصادر لصالحهم الأحكام بالتأشير بدخولهم في اعتصام سلمي وتضامن معهم بعض العاملين، مطالبين بالصرف أسوة بزملائهم رغم عدم حصولهم على أي أحكام قضائية.

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الأمر الذي لا يمكن للشركة تنفيذه لمخالفته اللوائح والقوانين المعمول بها.

وأكد عبد الهادى، أن الشركة تحترم أحكام القضاء، وتعلن التزامها التام بتنفيذ أي حكم نهائي بات يصدر لأي من العاملين بالشركة، فإنها في ذات الوقت ومن باب حرصها على الصالح العام وانتظام حركة الركاب.

وتهيب الشركة العاملين بمختلف وظائفهم بحرصهم على انتظام مرفق الدولة.