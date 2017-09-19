التعليم: قبول دفعة جديدة من قوائم الانتظار للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الوزارة أعلنت عن قبول دفعة جديدة من قوائم الانتظار للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا؛ وذلك وفقًا للأماكن الشاغرة بالمدارس (حسب التوزيع الجغرافي) على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من غدًا الأربعاء الموافق 20/9/2017 من خلال الموقع الرسمي للوزارة التالي: (emis.gov.eg).

وعلى هؤلاءالطلاب المقبولين سرعة استيفاء الأوراق المطلوبة لاستكمال ملف التقدم وتسليمه إلى المدارس المقبولين بها بداية من يوم السبت الموافق 23/9/2017.

شاهد أيضا

وأفادت وحدة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (stem) بالوزارة بأنه تم فتح باب التسجيل الإلكتروني على ذات الموقع للطلاب الذين مازالوا بقوائم الانتظار حتى يتمكنوا من التقدم برغبات الالتحاق على الأماكن المتبقية بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (خارج التوزيع الجغرافي) للطلاب على مستوى الجمهورية، كمرحلة نهائية لقبول دفعة أخيرة من الطلاب. على أن يبدأ التسجيل الإلكتروني للرغبات بداية من يوم الأربعاء الموافق 20/9/2017 وحتى يوم الاثنين الموافق 25/9/2017.